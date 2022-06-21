21 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 21 Haziran Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Salı günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 21 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (21 Haziran Salı) Duygu Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Duygu Hanım'ın evine konuk olacak. Duygu Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Emine Hanım'ın Duygu Hanım'a verdiği puan : -

- Halil İbrahim Bey'in Duygu Hanım'a verdiği puan : -

- Baran Bey'in Duygu Hanım'a verdiği puan : -

Gülçin Hanım'ın Duygu Hanım'a verdiği puan : -

Duygu Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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