21 Haziran günü Yengeç ve Oğlak dönencelerine Güneş ışınları farklı açılarla gelir. Bunun sonucunda ise Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, Güney yarımkürede de en kısa gündüz yaşanmış olur. Gündönümü ne zaman saat kaçta olacak? 21 Haziran en uzun gece mi gündüz mü? 21 Haziran ekinoks nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

21 HAZİRAN EN UZUN GECE Mİ GÜNDÜZ MÜ?

21 Haziran 2022 Yaz gün dönümü gerçekleşiyor. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

Kuzey Yarım Küre'de bugün en uzun gün ve en kısa gece yaşanacak.

21 HAZİRAN EKİNOKS NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran'da gerçekleşiyor.

Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur.

Dünya üzerinde herhangi bir noktadan, kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzamaya, güneye doğru gidildikçe geceler uzun olmaya başlar.

Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu duruma yaz gündönümü adı verilir. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar.

21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar.

Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık, Güney Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir.

Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Yengeç Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Yengeç Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

21 HAZİRAN'DA EN UZUN GECE NEREDE, HANGİ İLDE?

Kuzey Yarım Küre için yılın en uzun günü 21 Haziran'da, en uzun gecesi ise 21 Aralık'ta yaşanırken, Türkiye'de en uzun günü Sinoplular yaşayacak.

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