21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu, sorusu Yaz gün dönümü olan 21 Haziran tarihinden itibaren araştırılıyor. Akşamları geç saatlerde havanın kararmaya başlaması ve sabahları ise erken aydınlanması pek çok vatandaşı, günlerin kısılmaya başlayacağı tarih hususunda araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, 21 Haziran'da ne oluyor? Günler uzuyor mu kısalıyor mu?

21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNLER UZUYOR MU, KISALIYOR MU?

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

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