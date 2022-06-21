21 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Haziran 2022 Salı Resmî Gazete atamaları: 31873 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararlar
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
21 Haziran 2022 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Haziran 2022 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÖNETMELİKLER
–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri