21 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
21 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

21 Haziran 2022 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Vampir Kız Kardeşler

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Seversin

InterSinema.com / TV

Gelinim Mutfakta Kanal D TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title