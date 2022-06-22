21 Haziran 2022 Haberleri
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21 Haziran 2022 Manşet Haberleri.
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Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
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