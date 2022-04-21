(21. Gece Namazı) Ramazan ayının 21. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 21. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 21. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 21. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın yirmi birinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 21 Nisan Perşembe'yi 22 Nisan Cuma'ya bağlayan gece Ramazan ayının 21. gecesidir. 21. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 21. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 4 rekat kılan kişiye, ibadeti makbul ve günahı mağfur (bağışlanmış) halde cennette nurdan bir makam verilir.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 4 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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