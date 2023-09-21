21 Eylül genellikle sonbaharın başlangıcını temsil eden Ekinoks günüdür ve gündüz ile gece süresi yaklaşık olarak eşit olur. Bu tarih, Güneş'in ekvator çizgisi üzerinde doğduğu ve battığı zamandır. Peki, 21 Eylül en uzun gün mü? 21 Eylül en uzun gece mi? İşte detaylar…

21 Eylül ne en uzun gün (yaz gündönümü) ne de en kısa gün (kış gündönümü) olarak bilinir. En uzun günler yaz gün dönümünde (20 veya 21 Haziran) ve en kısa günler ise kış gündönümünde (20 veya 21 Aralık) gerçekleşir. Bu dönemlerde gün ve gece süreleri en belirgin farkı gösterir. Peki ama 21 Eylül en uzun gün mü? 21 Eylül en uzun gece mi?

21 EYLÜL EN UZUN GÜN MÜ?

"En uzun gün" ifadesi, yaz gündönümü olarak bilinen günü ifade eder. Yaz gündönümü, yılın en uzun günüdür çünkü Güneş, gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşır ve gün ışığı süresi en fazla olan zamandır.

Yaz gündönümü, Kuzey Yarımküre'de genellikle 20 veya 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşir. Bu tarihte, Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'yi doğrudan etkiler ve Kuzey Yarımküre'deki yerel saatlere göre gün ışığı süresi en uzundur. Güney Yarımküre'de ise bu tarihlerde kış gündönümü yaşanır ve günler daha kısadır.

Yaz gündönümü, uzun günlerin ve kısa gecelerin yaşandığı yaz mevsiminin başlangıcını temsil eder. Bu dönemde gece süresi en kısa olur ve güneş ışığı daha uzun süre boyunca görünür.

21 EYLÜL EN UZUN GECE Mİ?

"En uzun gece," kış gündönümü olarak bilinen fenomenle ilişkilendirilir. Kış gündönümü, yılın en uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı zamandır.

Kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de genellikle 20 veya 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir. Bu tarihte, Güneş ışınları Güney Yarımküre'yi doğrudan etkilerken, Kuzey Yarımküre'de yerel saatlere göre geceler daha uzun, gündüzler ise daha kısa olur. Bu nedenle bu tarih, "en uzun gece" olarak adlandırılır.