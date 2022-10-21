21 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1735,1738,1792,1793,1734,1798,1797/1,2009,2010,2016/1-2,1735,2008,2016/1, 1735,1787/1,1789,1792,1793,1798,2016/1,2016/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,KOCAKAPI,ETİLER MAHALLELERİ,BOZKURT CADDESİ VE CİVARI
- 21.10.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6328 - 6421 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 21.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ, ANI SİTESİ, ATA, AZİM, DÜNYA, KAREYEL, LOZAN, TUNÇ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 21.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NAZARKÖY , ÇINILIKÖY MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAH. YUKARI KIZILCA YOLU TAMAMI VE CIVARLARI
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4 (YENI TR4)
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜZCE MAHALLESI, ULAMIŞ MAHALLESI VE CEVRESI ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAHALLESI KUYUMCU MEVKII VE AYVALI SUAT MEVKII BARUTÇU MAH. CIVAŞIR MEVKII, ZAFER MAH. PRANGA MEVKII VE BELEVI MAH. KALE ALTI VE CIBE MEVKII TARIMSAL SULAMA TESISLERI, ZAFER GIDA, UÇAKLAR VE ELDORADA SOĞUK HAVA TESISLERI İLE ATINÇ TURIZM
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH., IŞIKLI, ÇINIYERI, ADNAN MENDERES MAH. KIRSALI
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZI ÇAKMAK MAH 35, 33, 36, 33/1, 34, 40, 53, 41, 46, SOKAKLAR
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENE MAHALLESİ,KÜÇÜKPARK MEYDAN, ANKARA CADDESİ,161, 162, 165, 166, 169, 160 SOKAKLAR CİVARI
- 21.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,678,679,680,681 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ABDÜL HAMİT YAVUZ CADDESİ,73/3,80,80/1,2,3,4,5,82 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.İNÖNÜ MAHALLESİ,27 MAYIS CADDESİ-MUSA ANTER,YAHYA KEMAL,BAĞIMSIZ, OKUL ,DAĞDELEN, MUHLİS AKARSU SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEY MAHALLESİ,ZEYTİNLİK CADDESİ,1121-1124-1148/1-1159 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUBATLI,EMİR SULTAN,ZEYTİNLİK,26 AĞUSTOS,BOĞAZİÇİ,ZEYBEK, HUZUR,CENGİZ TOPEL,MEHMET AKİF,ANADOLU,YENİŞEHİR,GÜNEY, HALKAPINAR MAHALLELERİ,2388 SOKAK VE CİVARI,İZELMAN
- 21.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,ORDU-ULUÖNDER- ZAİM AĞA-GÖKDERE CADDESİ-9120-9122-9124-9126 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,ORDU,ZAİM AĞA CADDELERİ -9016-9018-9038-9097-9118-9120-9162-9212-9213- SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR MAHALLESİ,SAİM ÇIKRIKÇI CADDESİ-2969-2970-2970/1-2971-2972-2973- 9104/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 09:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMENLER MAH. MERKEZ, KAZIKALAN, KARŞIYAKA SOKAK VE CIVARLARI (TR1)
- 21.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. BAYRAMKUYU MEVKII
- 21.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİBURAK REİS CADDESİ,5301/1,5203/1-2,5201,5203 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. HURMALI MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, KUTLU AKTAŞ BARAJI VE ÇEVRESI, ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI, ALAÇATI ROUTE35 RESTORAN VE ÇEVRESI
- 21.10.2022 13:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.KIZILCA MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
- 21.10.2022 13:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
- 21.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINIYERI MAH, KIRELI, PEŞREFLI MAH. KIRSALI
- 21.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARUHANLI GÖLDERESI MEVKII, YIĞENLI MAH, KIRTEPE MAH.
- 21.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMAN AKSÜNER,AŞIK VEYSEL MAHALLELERİ,5733,5812/1,5804,5815/1, 5829,5853, 5914, 5944 SOKAKLAR, CAMKUR MADENCİLİK,EKOLTEKS
- 21.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUAMMER AKAR,GENERAL KAZIM ÖZALP,FAHRETTİN ALTAY,ESENTEPE MAHALLELERİ,MEHMETÇİK BULVARI,46/15,46/18,46/26, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7,47/4, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/13, 47/14, 47/15,47/4-16-19-17,47/20 SOKAKLAR VE CİVARI,MİMKENT YAPI KOOP
- 21.10.2022 14:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 21.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75, YIL CUMHURIYET MAH. EGEMEN MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
- 21.10.2022 19:00 21:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,GÖKDERE CADDESİ,6106,6106/52 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 08:30 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERINI BIR BÖLÜMÜDÜR
- 22.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, ALİ YEĞEN, ATALAY, BENEL, DİNÇER, GÜNIŞIĞI,IŞIN, İZMİR, KARAGÖZ, KAYNAR, KIVANÇ, ŞİRİN SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜK PARK,155,156,157,158,159,160,161,162,165,166, 169,170 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜKPARK,159,160,161,162,165, 166,169,170 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULV.,22/50,22/59,222/17,222/38, 222/37,222/39, 222/36,222/33 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9,548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,MENDERES TALİ YOLU,901,906,907,908,909,918,957,957/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,72,11/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMUT MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ,3784-3787-3788-3792-3793-3794-3795-3796-3825-3826-3827-3828 SOKAKLAR VE CİVARI