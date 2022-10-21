21 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Ekim 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Başlama Vuruşu
02:00 Hollanda Eredivisie Özetler
02:25 İtalya Seri A Özetler
02:55 Spor Toto Süper Lig Goller
03:05 Spor Toto 1. Lig Goller
03:15 Sampdoria - Ascoli
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto Süper Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:45 Uefa Avrupa Ligi Özetler
11:00 Spor Manşet
12:15 Uefa Konferans Ligi Özetler
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Seri A Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Belçika Pro Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:35 İtalya Kupası Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Takvimi
19:55 Eyüpspor - Sakaryaspor
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü