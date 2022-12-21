Günler ne zaman uzayacak 2023 sorusu havaların erken saatlerde kararması ile beraber pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalması nedeniyle öğrenciler ve işçiler, sabah gün aymadan yola çıkıyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar Günler ne zaman uzayacak? Ekinoks nedir? 21 Aralıktan sonra gündüzler uzayacak mı? 21 Aralıktan sonra günler kaç dakika uzar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu günden itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar bu şekilde devam eder. Peki en uzun gece ne zaman? Gündüzler ne zaman uzayacak? Ekinoks nedir? Neden gün dönümü yaşarız? 21 aralıktan sonra gündüzler uzayacak mı? 21 aralıktan sonra günler kaç dakika uzar? Detaylar harbimizde...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an, gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

NEDEN GÜN DÖNÜMÜ YAŞARIZ?

Her yıl, gün dönümlerini deneyimlememizin nedeni; gezegenimizin dönme ekseninin 23.4 derecelik bir açıyla eğik olmasıdır. Bu, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde dik olmadığı anlamına gelir ve mevsimlerin oluşmasına neden olur.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Bunun yanında günlerin uzamaya başladığı 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre 'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre 'ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre 'de kış mevsiminin başlangıcıdır. Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre 'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre 'de ise en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre 'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir. Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor