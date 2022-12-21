Kış ayına girmemizle beraber arama motorlarında 21 Aralık hakkında merak edilenler aratıldı. Kış gündönümü olan 21 Aralık ile ilgili detaylar ise haberimizde yer alıyor. Peki, 21 Aralık'ta ne olur? 21 Aralık'ta günler uzar mı kısalır mı? İşte detaylar...

Aralık ayının son günlerine girmemizle beraber vatandaşlar 21 Aralık günü hakkında detayları araştırdı. Kış ayının başlangıcı olarak sayılan 21 Aralık'ta ne olduğu araştırılıyor. Peki, 21 Aralık'ta ne olur? 21 Aralık'ta günler uzar mı kısalır mı? Detaylar haberimizde.

21 ARALIK'TA NE OLUR?

Kış gündönümü, (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EKİNOKS NEDİR?

Diğer adı gün dönümü olan ekinoks, güneş ışınlarının Ekvator'a dik bir açıyla gelmesine denir. Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Bu tarihlerde gelen 90 derecelik dik açı sonrasında aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Böylece gece gündüz oluşur. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle yaşanan ekinoksta, Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlarken Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlamış olur. Güney Yarım Küre en uzun gündüzü yaşarken, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır. Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart Ekinoksu'na kadar geceler gündüzden daha uzun geçer. Yıl içinde iki kez gerçekleşen bu olay 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüzün her iki yarım kürede de eşit olmasını sağlar.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Gündüz süresi, güneye gidildikçe artış gösterir. Bu nedenle en uzun gündüz ve en kısa gece ülkemizin en güneyinde bulunan Hatay'da yaşanır. En uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı yer ise Karadeniz'de en kuzeyde bulunan ilimiz Sinop'ta yaşanır.

KUZEY YARIM KÜRE'DE YAŞANAN DİĞER EKİNOKSLAR

İçinde bulunduğumuz Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. Kuzey yarım kürede İlkbahar mevsimi başlarken Güney Yarım Küre'de sonbahar yaşanıyor. En uzun gündüz yaşanırken en kısa gecenin yaşandığı 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar. Yine gece ve gündüzün eşit bir şekilde yaşandığı 23 Eylül', Kuzey Küre'de sonbahar mevsiminin başlangıç tarihidir. Kış ekinoksunun yaşandığı 21 Aralık'ta, en uzun gece yaşanırken en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık, Kuzey Yarım Küre'de kışın başladığı tarihtir.