21 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 21 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Aralık Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ, ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 21.12.2022 08:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR -KUŞLUBAHÇE-AHMETBEDEVİ-2 ANAFARTALAR MAHALLELERİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞIBÜYÜK BALIBEY ÇARIKBALLI YENİKÖY BATTALMUSTAFA BEBEKLİ NARINCALISÜLEYMAN EROGLU ŞERİTLİ HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU YEŞİLYAYLA ALAKAVAK ÇARIKTEKKE YENİCEMAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER (KISMI KESİNTİ YAPILACAKTIR)
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TLPC BES
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GZM GES
- 21.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYIŞLAR, DİLEK,YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI BOZKIR MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI.
- 21.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİL OVA, TORUNLU MAHALLELERİ ,TAYTAN BEZİRGANLI MEVKİİ,H29 BİO GAZ ENERJİ SANTRALİ DURASILLI DOMBAYLI ÇEVRESİ TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAAĞAÇ ÇAVDAR YAYLASI
- 21.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE HORZUMKESERLER KARADAĞ HORZUMALAYAKA DEDEKAVAK, HORZUMEMBELLİ 100. YIL MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SAĞLIK VE SEYRANTEPE MAHALLELERİNE BAĞLI KURUDERE CADDESİ, GÖKÇEPINAR CADDESİ, HÜRRİYET CADDESİ, ŞEHİTPOLİS YÜKSEL ÖZDEMİR CADDESİ, 184,201,180,189,178,187,185,164,162,163,146,134,142,155,117,122,151,130 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER AYRICA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ VE HUZUR EVİ
- 21.12.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI 551,642,620,652,654,656,658,662,568,670,676,575 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 21.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ YUNUS EMRE CADDESİ YÜZÜNCÜ YIL İŞ MERKEZİ CİVARI CAMİ CEDİT MAHALLESİ SEYİT ALİ MAHALLESİ 181 182 183 184 185 186 18 189 190 191 192 SK (KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 21.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ELDELEK VE PAZARKÖY ARASI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ ÖZLEM TARIMVE PAKİŞLER AMBALAJ SAN.TİC.
- 21.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAALİ MAHALLESİ KAVACIK MEVKİİ
- 21.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY MAHALLESİ
- 21.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ 1714-1620-1611-1714-1709-1712 SOKAK
- 22.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY-İLYASCILAR-K.BELEN-KOZAKLAR-MALDAN MAHALLELERİ
- 22.12.2022 12:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ
- 23.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI 738,728,635,601,637,726 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER