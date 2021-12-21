21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Aralık koronavirüsten kaç kişi öldü? 21 Aralık koronavirüs vaka sayısı kaç?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 21 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU!

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı.

21 ARALIK SALI KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Aralık korona tablosu açıklandı.

21 ARALIK SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

21 Aralık Salı günü 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı

21 ARALIK SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

20 Aralık Salı günü 187 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

21 ARALIK Salı KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

21 Aralık Salı günü 25.532 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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