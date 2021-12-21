21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Aralık koronavirüsten kaç kişi öldü? 21 Aralık koronavirüs vaka sayısı kaç?
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21 Aralık Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 21 Aralık Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 201Aralık Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 21 Aralık Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 21 Aralık Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 21 Aralık korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 21 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu mu? 21 Aralık vaka sayısı kaç?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 21 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı.
21 Aralık korona tablosu açıklandı.
21 Aralık Salı günü 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı
20 Aralık Salı günü 187 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
21 Aralık Salı günü 25.532 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.