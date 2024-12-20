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21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da 21 Aralık hava durumu raporu açıklandı! Başkentte yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da bugün hava nasıl olacak?" ve "Kar yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hem günlük hem de 5 günlük hava durumu detayları belli oldu.

20 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 20 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, ancak ilerleyen saatlerde gökyüzünün zamanla parçalı bulutlu bir görünüme bürüneceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle alçak kesimlerde pusun etkisini göstermesi, bazı bölgelerde ise yer yer sis oluşumlarının meydana gelmesi bekleniyor. Bu nedenle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir ve ulaşımda aksamalara sebep olabilecek durumlara karşı dikkatli olunması öneriliyor. Gündüz saatlerinde ise güneşin etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, özellikle nem oranının yüksek olduğu bölgelerde sisin yoğunlaşabileceği ifade ediliyor.

21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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