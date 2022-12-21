21 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Aralık 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Biatlon Dünya Kupası
01:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Snooker: İngiliz Açık
05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
08:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
09:00 Snooker: İngiliz Açık
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Kisa Mesafe Sürat Pateni
18:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:25 Haberler
19:30 Snooker: İngiliz Açık
21:00 Eskrim: Grand Prix
22:00 Golf: The Match
23:00 Haberler
23:05 Alp Disiplini Dünya Kupası