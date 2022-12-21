21 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Gecesi 01:00 Fenerbahçe - Hk Ümraniyespor 03:00 M. Başakşehir - Kasimpaşa 04:45 Süper Lig Haftanın Golleri 05:00 Spor Gecesi 06:00 Fta Antalyaspor - Galatasaray 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Beşiktaş - Erzurumspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Nostalji Maçlar 14:00 Antalyaspor - Ankaragücü 14:30 Kasimpaşa - Sivasspor 15:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 İstanbulspor - Trabzonspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor 19:45 1 Yıldız 10 Gol 20:00 Süper Lig Maç Özetleri 21:00 Süper Hikayem 22:00 Beinspired 23:00 10 Gol 10 Hikaye 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Fenerbahçe Spor TV Haberler

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