21 Aralık 2021 Haberleri
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21 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
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Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022
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