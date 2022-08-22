21 Ağustos 2022 Haberleri
Genel Haberleri
21 Ağustos 2022 Manşet Haberleri.
- İstanbul'da eylem hazırlığındaki MLKP'li teröristler kıskıvrak yakalandı
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Vatandaşın şikayet ettiği enflasyona karşı tedbirler görüşülecek
- Fatih'teki hana düzenlenen baskında 23 kişi gözaltına alındı! İçeriden neler çıktı neler
- Kara Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
- Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
- Davul zurna ile karşıladılar! Futbola dönen Yattara, Ortaköyspor'a imza atmak için Muğla'ya gitti
- Yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı kişiye önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü
- Dünyaca ünlü gazeteden Erdoğan analizi! Türkiye hakkındaki 'Virtüöz' tanımlaması çok ses getirir
- 'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı
- Başakşehir'in bileğini kimse bükemiyor! Kayserispor'u çok rahat geçtiler
- Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan Mansur Yavaş'a Star Wars filminin başrolünden sürpriz destek
- Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yeni evlendiği 34 yaş küçük eşiyle ilk kez görüntülendi
- Eyvah eyvah! Başımıza şimdi de domates gribi çıktı, işte ilk belirtileri
- Dolmabahçe'de neler oluyor! 2 dakikada 2 gol atıldı
- Bayern Münih, Bochum deplasmanında 7 gol attı! İlk 3 hafta sonunda ulaştıkları rakam hayret verici
- Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter içinde kaldığı anları paylaştı, göğüs dekoltesi de bomba
- İYİ Partili Dervişoğlu, Tunç Soyer tarafından astırılan afişlere tepki gösterip kaldırılmasını talep etti
- Chelsea tarumar oldu! Leeds United deplasmanında farka boğuldular
- İlk turun son toplantısında bir araya gelen 6'lı masadan açıklama: Ortak adayımız 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacak
- Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Fatih Terim paylaşımı: Bize Galatasaray şampiyon olur demişti
- Son Dakika: Mardin'deki 20 kişinin can verdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı
- Sınırdan girip akın akın yağ alan Gürcülerin en fazla tercih ikinci ürün toz şeker oldu
- Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürüp intihara teşebbüs eden babanın 3 kez ağırlaştırılmış hapsi istendi
- ABD'li çocuktan herkesi hayran bırakan hayat dersi! Ağzından çıkan her bir kelime müthiş
- Millet ve Cumhur'dan sonra Türkiye İttifakı da yolda! Alacakları oyu bile söylediler
- Kartal Sahil'de bomba paniği! Patlamaya hazır haldeyken vatandaşlar buldu
- Çoban, 100 metre arayla iki kadın cesedi buldu! Sır ölümler Kilis'te panik yarattı
- Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti
- Bakan Soylu, Mardin'deki kazada 3. bir tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasını yalanladı
- Çocuklarının gölde çırpındığını görünce suya atlayan baba ile kızı hayatını kaybetti
- Düğünde damada büyük sürpriz! Gelin de arkasını dönünce gözlerine inanamadı
- Survivor Ayşe'nin yatakta geceliği ile verdiği poz, takipçilerini fena kızdırdı
- Jose Mourinho'dan Galatasaray taraftarını yıkan Belotti sözleri: O da bizi istiyor
- İYİ Partili isimden dikkat çeken adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'adayım' demedi, sahada Mansur Yavaş'ı duyuyoruz
- Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın görüşmesinde duvardaki fotoğraf dikkat çekti
- Emre Belözoğlu katıldığı programda bizzat takım ismi verdi: Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosu
- Traktör üstünde kafasına mermi isabet eden Musa'nın bayılmadan önceki sözleri kahretti
- Demet Akalın'dan 'Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin' diyen takipçine tokat gibi cevap
- Son Dakika: Bakan Soylu'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
- Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşmaya vardı
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