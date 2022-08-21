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21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor

03:45 1. Lig Maç Özetleri

04:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk

05:45 1. Lig Maç Özetleri

06:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor

07:45 1. Lig Maç Özetleri

08:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa

09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

13:30 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

14:00 Süper Hikayem

15:00 Süper Lig Top 100 Gol

16:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor

17:45 Süper Lig Maç Özetleri

18:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

18:50 Maç Başlıyor

19:15 M.başakşehir - Y.kayserispor

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Beşiktaş - V.f.karagümrük

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Antalyaspor Trabzonspor beIN TV Haberler

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