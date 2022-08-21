21 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Ağustos 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:10 Gül Masalı
03:55 Nadide Hayat
06:15 Sen Anlat Karadeniz
07:45 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
09:50 Sevimli Tehlikeli
12:05 Dizi TV
12:55 Gül Masalı
16:10 Zor Ölüm 4
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kaynak: InterSinema.com / TV