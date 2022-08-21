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21 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı

21 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Ağustos 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:10 Gül Masalı

03:55 Nadide Hayat

06:15 Sen Anlat Karadeniz

07:45 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

09:50 Sevimli Tehlikeli

12:05 Dizi TV

12:55 Gül Masalı

16:10 Zor Ölüm 4

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gül Masalı Atv TV Haberler

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