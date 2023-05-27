'21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' Batman'da kutlandı

BATMAN'da '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, kentin geleneksel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' kapsamında etkinlik düzenlendi. Hasankeyf ilçesindeki Hasankeyf Müzesi'nin bahçesinde yapılan etkinlikte, kentin yöresel lezzetleri olan Şambörek, etli bulgur pilavı, etli bamya ve sumak şerbeti gibi yemekler tanıtıldı. Etkinliğe Kaymakam Şenol Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Abdülvahap Küsen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdülkadir Özer katıldı.

'İLÇEYİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ'

Etkinlikte konuşan Kaymakam Şenol Öztürk, ilçeyi hak ettiği noktaya getireceklerini ifade ederek, Hasankeyf çok geniş bir kültür çok geniş bir medeniyettir. Bize büyük bir tarihi eser topluluğu emanet ettiler. Aynı zamanda da neyi emanet ettiler Büyük bir mutfağı da emanet ettiler. Bizler de bu emaneti en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu minvalde de çalışıyoruz. Biliyorsunuz iki yıl önce Türkiye'nin en büyük yemek yarışmasını burada icra ettik. Geçtiğimiz yıl yine gastronomi festivali yaptık. Tandırımızı tanıttık. Bundan sonraki yıllarda yerel bir balığımız var. Özgün bir balığımız var. Onlar şimdi gölde büyüyorlar. Onlar büyüdüğü zaman tandırda pişireceğiz ve gelen turistlerimize tattıracağız. Tandırla yürüyeceğiz. Yani geleneklerimizden kopmadan yürüyeceğiz. Modern anlayışı ile beraber götürerek inşallah Hasankeyf'i hak ettiği noktaya getireceğiz. Biz hep söylüyoruz. Hasankeyf turizm cenneti olacak, başka çaresi yok bu işin. Sesleniyoruz ve bir kez daha çağrıda bulunalım. Yatırımcılarımıza seslenelim. Hiç çekinmesinler Hasankeyf şu anda çok güzel fırsatları beraberinde barındırıyor. Tam da zamanıdır Hasankeyf'e yatırım yapmanın, birlikte kazanmanın da tam vaktidir dedi. (DHA)

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