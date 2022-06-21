21 - 22 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Haziran Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

21.06.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ

21.06.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ,TOPLUM POLİSİ SİTESİ

21.06.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ,ALTIEVLER,HUZUR MAHALLELERİ,İLHAN GÜREL,TERMAL TESİSLER

21.06.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI,KORUTÜRK ,ONUR MAHALLELERİ,MİGROS,BALÇOVA TERMAL,ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844/15 - 1844/17 - 1844/8 - 1844/7 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6401 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,1675,1694 - RAUF LÜTFÜ AKSUNGUR - YALI CADDESİ ( DIŞ KAPI NO 82 İLE 130 ARASI ) SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7048, 7027/1, 7048/1, 7039, 7052, 7056, 7050, 7056/2-3-4, 7027, 7046, 7060, 7062, 7058 VE 7054 SOKAKLAR CİVARI

21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ MAHALLESİ,HÜRRİYET, MEHMET AKİF CADDELERİ,717, 716, 727, 728 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,568,351,SEDA,570 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,538-540-558-578-582-596-596/1-606-606/1-607-633-634-679-680-682-683-685 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,633-634-635-679-683-684 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE ,YAYLACIK ,MEVLANA MAHALLESİ,G.OSMANPAŞA CADDESİ,118,190/7-190/8,191/5,191/6, 1080,1082, 46/1, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 31, 33, 35, 26, 38, 46, 46/1,1028,1084,1100 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESI 6000 SK.(KISMEN), 6187, 6188, 6191, 6193, 6195, 6291, 6293, 6295, 6297 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAH. MEHMET AKMARAL CAD. CIVARI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI138 , 138/1,138/2,138/3,138/4,/138/5,138/6,138/7, LIMAN CADDESI VE SIĞACIK CADDESI CIVARI .

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALELSI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.

21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES, ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI

21.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE SEYREKLI FIDERINDEN ALAN GRUP SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.

21.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK, ÇUKURKÖY, ÇAMDERE, YEMIŞLER, ORTAKÖY, ARMUTLU, BAŞKÖY, AKMESCIT, MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI

21.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER,İNÖNÜ MAHALLELERİ,313-313/1,313,315,336,297/3,297/4,298,313,313/2,313/3,315,306/2, 310/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ VE CİVARLARI

21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, 7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ,DR ORHAN ALPYÖRÜK,ATATÜRK BULVARI NO 2 İLE 8/2 ARASI - ATATÜRK BULVARI NO 3 İLE 15 ARASI VE CİVARI

21.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAH. LOKMANKUYU , HANAYLIKUYU MEVKII

21.06.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAH. VE İBNI MELEK MAHALLESI KIRSALI

21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6660 - 6718/3 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL, TÜRKMEN MAHALLELERI KISMEN

21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,NAZIM HİKMET BULVARI NO 2/2 İLE 18 ARASI VE CİVARI

21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6718 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,558-572-598-600-606-606/2-607-610-635-679-681-681/1-681/3-682-683-683/1-684-685-686-687-688-689-690-691-740 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7532 - 7554/1 - 7559 - 7563/4 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,BAŞPEHLİBAN KARAALİ CADDESİ,7406 - 7404 - 6086 - 7401 - 7405 - 6086/3 - 7404/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286 - 7262 - 7284 - 7261 - 7259 - 7289 - 7287 - 7285 - 7283 - SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ, 367/5-6 VE 372 SOKAKLAR CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367/5-6 VE 372 SOKAKLAR CİVARI

22.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,139,137,135,141,262,252,145,248,242,129, 117,236,143,268 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,NEDİM ÖKTEM CADDESİ,471,485, 642,495,644,642,479,467,459, 614,442 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,KAZIM DİRİK CADDESİ,401 - 433 - 655 - 399 - 530 SK VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK, İSTİKBAL,MÜZEYYEN SENAR CADDELERİ,540, 538, 407 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ ZEREK PETROL ÖNÜ CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,BEYLİK CADDESİ-3010-3002-300/1-3021 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI, KIRKLAR MAHALLELRİ,3009,5002/1 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,VALİ RAHMİ BEY,GÜVEN,EFELER MAHALLELERİ,313,319-368 SOKAKLAR, H.A.YUCEL İLKOKULU,BARBAROS HAYRETTİN CADDESİ, MENDERES CADDESİ KISMEN,308, 308/1,308/2,308/3, 308/4,309/2, 310,312,312/1,313,314,316,318,320,322, 324,326,506,520-549 SOKAKLAR, BANLİYÖ HİPODRUM İST.

22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1409,1405,1415,1402 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,2192,2191,2189,2183 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARABAĞLAR CADESİ,5008,5025/1,5013,5012,5025/1,5027, 5030,6002,6007,6010 SOKAKLAR VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ,1997,2016/3,CENGİZ KOCOTOROS(KAPI NO 67 İLE 75 ARASI ) - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 76 İLE 82 ARASI )SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARDIÇ MH. 5431/1 SOKAK VE ÇEVRESI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. 857 SOKAK CIVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ MERSINALANI MAH. 6011 SOKAK CIVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ , DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE,BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .

22.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CENNET MAHALLESİ VE CİVARLARI

22.06.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,829/4,852,843/1,845,849,852/3,845/2,826,3665,852/2,845/3 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,PAMUKKALE 1-2-3 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ NO 33 VE CİVARI

22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,200/66,200/63,200/69,200/67,242/34 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 95-97 - PAMUKKALE 7 - 8 - 9 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 30 VE CİVARI

22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI VE KARADOĞAN MAHALLELERI KISMEN

22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,205,1405,1409 SOKAKLAR VE CİVARLARI

22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / SELÇUK1-2-3 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 22 VE CİVARI

22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1403,1413,1409,1420 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/32,206/13 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2014/3 SOKAK VE CİVARI

22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ KAPI NO 35 VE CİVARI

22.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ, 200/34,242/34,220/52,200/19 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/10,204/33,204/34 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2041/5 SOKAK VE CİVARI

22.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ KAPI NO 35 VE CİVARI

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