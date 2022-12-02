Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da futbolseverler tarafından 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? sorusu merak edilmeye başlandı. 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? sorusu birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? 2030 Dünya kupası hangi ülkede oynanacak?

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2030 Dünya kupasının gerçekleştirilmesi ile birlikte sporseverler, 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? sorusunu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırıyor. Peki, 2030 Dünya kupası nerede yapılacak? 2030 Dünya kupası hangi ülkede oynanacak?

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

2030 yılında yapılacak olan Dünya kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan ülkeler İspanya ve Portekiz ortaklığı, ikincisi ise Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay ortaklığı. Ayrıca Suudi Arabistan'da 2030 Dünya kupasına ev sahipliği yapmak için oldukça istekli olduğu konuşuluyor.