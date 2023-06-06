2028 Cumhurbaşkanı adayları kimler? 2028 seçimlerinde kimler aday olacak? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayları!

14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 tarihli iki turda neticelenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından gözler erken seçim olmaması halinde 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne çevrildi. Peki 2028 Cumhurbaşkanı adayları kimler? 2028 seçimlerinde kimler aday olacak? Bir sonraki Cumhurbaşkanı Seçimi'nden aday olacağını kimler açıkladı?

2028 Cumhurbaşkanı adayları! 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 tarihli iki turda neticelenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından gözler erken seçim olmaması halinde 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne çevrildi. Peki 2028 Cumhurbaşkanı adayları kimler? 2028 seçimlerinde kimler aday olacak? Bir sonraki Cumhurbaşkanı Seçimi'nden aday olacağını kimler açıkladı? İşte detaylar...

2028 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

2028 Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylığını ilk açıklayan isim 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de aday olan Sinan Oğan oldu. Şu an Sinan Oğan dışında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan bir isim bulunmamaktadır.

SİNAN OĞAN 2028'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI

Katıldığı bir canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Oğan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Oğan, "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. O partiye gideyim, bu partiye gideyim tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI KİMLERDİ?

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce

2028 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi yani bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimleri de aynı gün yapılacaktır.