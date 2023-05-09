2023 senesinde anneler gününe kısa süre kalmasıyla 2027 senesinde anneler gününün hangi güne denk geldiği de merak edildi. Vatandaşlar 2027 anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi güne denk geliyor 2027? sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 2027 anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi güne denk geliyor 2027?

2027 anneler günü ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Peki,2027 anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi güne denk geliyor 2027?

2027 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2027 senesinde anneler günü 30 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.