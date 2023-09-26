2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası nerede ve ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası nerede olacak ve Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası nerede olacak? Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman olacak?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Avrupa Şampiyonası hakkında açıklama yaptı. 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası nerede ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üstündağ, müjdeli haberi verdi. 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası nerede olacak? Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

2026 VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI NEREDE OLACAK?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müjdeli haberi verdi. Üstündağ, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de olacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN OLACAK?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TRT SPOR'a konuk oldu. Başkan Üstündağ, Filenin Sultanları'nın zirveyi bırakmayacağına vurgu yaparken 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Mehmet Akif Üstündağ, "Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerine yer verdi.