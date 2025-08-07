2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet Ramazan Bayramı tatil günleri!

2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet Ramazan Bayramı tatil günleri!
2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? sorusu, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslümanın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Her yıl oruç, sahur, iftar ve teravih gibi ibadetlerin yoğunlaştığı bu ayın ne zaman başlayacağı, özellikle hazırlıklarını yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Milyonlarca kişi, "2026 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi nedir?" sorusunun cevabını ararken, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda bu sorular artık netlik kazandı. İşte 2026 yılı için Ramazan ayının tüm detayları…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. İlk sahura 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak ve ilk oruç 18 Şubat Çarşamba günü tutulacak. Bu tarih, İslam alemi için büyük bir manevi yolculuğun başlangıcını simgeliyor.

2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, bir ay boyunca oruç tutacak, teravih namazlarına katılacak ve manevi ibadetlerini artıracak. Bu kutsal ayın son günü ise 19 Mart 2026 Perşembe günü olacak. 30 günlük oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı'na geçilecek.

2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor ve üç gün sürecek. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe günü olarak idrak edilecek.

