2026 Elektrikli araç MTV ve ÖTV Vergileri - Elektrikli araçlarda MTV ve ÖTV nasıl hesaplanır?

Elektrikli araçlar Türkiye’de otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen segmentlerinden biri haline geldi. Artan model çeşitliliği, şarj altyapısındaki gelişmeler ve çevreci ulaşım politikaları sayesinde elektrikli otomobiller artık yalnızca teknoloji meraklılarının değil, geniş bir kullanıcı kitlesinin tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Ancak elektrikli otomobil satın almayı düşünen ya da halihazırda kullanan sürücüler için en önemli konuların başında vergi sistemi geliyor. Türkiye’de elektrikli araçlar için uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, içten yanmalı motorlu araçlardan farklı bir yapıya sahip. Peki, elektrikli araçlarda MTV ve ÖTV nasıl hesaplanır? Detaylar…

2026 ELEKTRİKLİ ARAÇ MTV VE ÖTV VERGİLERİ

2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında elektrikli araç vergileri, hem yeniden değerleme oranları hem de daha önce yapılan ÖTV güncellemeleri nedeniyle önceki yıllara göre artış gösterdi. Bu düzenlemelerin çerçevesi, Resmî Gazete’de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 24 Temmuz 2025 tarihli ÖTV kararları ile belirlenmiş durumda.

2026 ELEKTRİKLİ ARAÇ MTV ORANLARI

2026 yılında tamamen elektrikli binek otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplama sistemi, içten yanmalı araçlardan farklı olarak motor silindir hacmine değil motor gücüne (kW) göre belirlenmektedir.

Vergi hesaplamasında iki temel kriter bulunur:

Aracın motor gücü (kW)

Aracın yaşı

Resmî tarifede elektrikli araçlar için oluşturulan MTV kademeleri 70 kW ve altından başlayarak 240 kW ve üzeri motor gücüne kadar uzanan bir yapıdan oluşur.

2026 yılı için bazı dikkat çekici örnekler şunlardır:

70 kW ve altı güce sahip, 1–3 yaş aralığındaki bir elektrikli otomobil için yıllık MTV: 1.437,50 TL

240 kW ve üzeri güce sahip, 1–3 yaş aralığındaki bir elektrikli otomobil için yıllık MTV: 57.170,25 TL

Araç yaşı arttıkça MTV tutarı kademeli biçimde düşer. Örneğin aynı güç dilimindeki araçlar 16 yaş ve üzerine ulaştığında vergi tutarı oldukça düşük seviyelere gerileyebilir.

Ayrıca uygulamada önemli bir ayrıntı da bulunur:

31 Aralık 2017 tarihinden önce veya sonra trafiğe tescil edilen araçlar için MTV tarifeleri mevzuatta ayrı kategorilerde yer alsa da elektrikli otomobillerde 2026 yılı itibarıyla motor gücü ve yaş kriterine dayalı aynı tablo uygulanmaktadır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV VERGİSİ ÖDER Mİ?

2026 yılı itibarıyla tam elektrikli otomobiller de Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadır. Ancak bu araçların vergi sistemi farklı bir şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli araçlar için MTV:

Motor hacmine göre değil motor gücüne göre belirlenir

Araç yaşı arttıkça düşer

Genellikle içten yanmalı araçlara göre daha avantajlı seviyelerde uygulanır

Dolayısıyla elektrikli araç kullanıcıları, her yıl belirlenen tarifeye göre MTV ödemekle yükümlüdür. Bu vergi, aracın trafiğe kayıtlı olduğu sürece düzenli olarak tahakkuk eder.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) SORGULAMA

Araç sahiplerinin en sık yaptığı işlemlerden biri de MTV borcu sorgulama işlemidir.

Türkiye’de araçların vergi borcu öğrenme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi dijital sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Bu sistem sayesinde araç sahipleri birkaç dakika içinde araçlarına ait vergi borcu durumunu öğrenebilir.

MTV sorgulama işlemi için genellikle şu bilgiler gerekir:

Araç plaka numarası

Araç sahibine ait bazı kimlik doğrulama bilgileri

Sorgulama işlemi sonucunda araçla ilgili:

Tahakkuk eden MTV tutarı

Ödenmiş taksitler

Varsa gecikmiş vergi borçları

görüntülenebilir.

Bu sistem özellikle ikinci el araç satın alacak kişiler için de önemli bir kontrol mekanizmasıdır.

2026 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

2026 yılı MTV tutarları, Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmiştir.

2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından MTV için bu oranı değiştiren ayrı bir düzenleme yapılmadığından, 2026 yılı MTV tutarları bu artış dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Elektrikli araçlarda MTV tutarları motor gücü ve yaşa göre geniş bir aralıkta değişir.

Örneğin:

70 kW ve altı araçlar için yıllık MTV 1.437,50 TL’den başlar

Yüksek performanslı ve güçlü elektrikli araçlarda MTV 57.170,25 TL’ye kadar çıkabilir

Araç yaşı arttıkça MTV tutarının önemli ölçüde azaldığı da görülmektedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki taksit halinde ödenmektedir.

Ödeme takvimi şu şekildedir:

Birinci taksit: Ocak ayının sonuna kadar

İkinci taksit: Temmuz ayının sonuna kadar

Belirlenen tarihlerde ödeme yapılmadığında, vergi borcuna gecikme faizi uygulanır. Bu nedenle araç sahiplerinin ödeme tarihlerini kaçırmaması önemlidir.

Elektrikli araç sahipleri de aynı ödeme takvimine tabidir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bir aracın vergi borcunu öğrenmek için en güvenilir yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sorgulama ekranıdır.

Araç sahipleri plaka bilgilerini girerek:

Mevcut MTV borcunu

Ödenmiş taksitleri

Gecikmiş borçları

kolayca görüntüleyebilir.

Bu sistem aynı zamanda ikinci el araç satın alırken de oldukça kritik bir kontrol aracıdır. Çünkü vergi borcu bulunan araçlarda satış işlemleri sırasında çeşitli sorunlar yaşanabilir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

Elektrikli araçların MTV ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden gerçekleştirilebilir.

Araç sahipleri MTV ödemesini şu yöntemlerle yapabilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî internet sitesi

Aracın kayıtlı olduğu vergi dairesi

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı

Banka şubeleri

Online ödeme yapılması durumunda işlemin tamamlandığını gösteren makbuzun saklanması önemlidir. Gerekli durumlarda bankadan tahsilat makbuzu alınması önerilmektedir.

2026 ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖTV ORANLARI

Elektrikli araç satın alırken toplam fiyatı en fazla etkileyen vergi kalemi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’dir.

2025 yılında yapılan düzenlemelerle elektrikli otomobillerde ÖTV oranları önemli ölçüde güncellenmiştir. Bu düzenlemeler 2026 yılında da geçerliliğini sürdürmektedir.

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranı belirlenirken iki temel kriter dikkate alınır:

Motor gücü

Vergisiz satış bedeli (matrah)

2026 yılında geçerli olan temel vergi dilimleri şu şekildedir:

160 kW altı – matrah 1.650.000 TL’ye kadar: %25

160 kW altı – matrah 1.650.000 TL üzeri: %55

160 kW ve üzeri – matrah 1.650.000 TL’ye kadar: %65

160 kW ve üzeri – matrah 1.650.000 TL üzeri: %75

Bu yapı sayesinde daha düşük güçlü ve daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için daha düşük vergi uygulanırken, yüksek performanslı ve lüks modellerde vergi oranı daha yüksek seviyelere çıkmaktadır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV NASIL HESAPLANIR?

Elektrikli araçlarda ÖTV hesaplama süreci birkaç temel adımdan oluşur. Bu hesaplama aynı zamanda aracın nihai satış fiyatını doğrudan etkiler.

ÖTV hesaplama sürecinde izlenen temel adımlar şunlardır:

1. Vergisiz araç fiyatının belirlenmesi

Araç bayisinin sunduğu ÖTV ve KDV hariç satış bedeli matrah olarak kabul edilir.

2. Motor gücü ve matrah diliminin tespit edilmesi

Aracın motor gücü ve matrahı hangi vergi dilimine girdiğini belirler.

3. ÖTV tutarının hesaplanması

Matrah ile ilgili vergi oranı çarpılır.

Örneğin:

1.400.000 TL matrah

%25 ÖTV

Bu durumda 350.000 TL ÖTV oluşur.

4. KDV hesaplanması

KDV, matrah ile ÖTV toplamı üzerinden hesaplanır. Türkiye’de binek araçlar için KDV oranı %20’dir.

5. Nihai satış fiyatı

Matrah + ÖTV + KDV + tescil gibi diğer masrafların toplamı aracın anahtar teslim fiyatını oluşturur.

2026 YILI ELEKTRİKLİ ARAÇ VERGİLERİ VE MALİYETLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektrikli araçlara yönelik vergi sistemi son yıllarda sık sık güncellendiği için kullanıcıların aklında birçok soru oluşabiliyor. 2026 yılı itibarıyla en çok merak edilen soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

160 KW ALTI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV YÜZDE KAÇTIR?

Motor gücü 160 kW’ın altında olan elektrikli otomobiller iki farklı ÖTV dilimine tabi tutulur.

Matrah 1.650.000 TL’ye kadar ise: %25 ÖTV

Matrah 1.650.000 TL’nin üzerindeyse: %55 ÖTV

Bu nedenle birçok otomobil üreticisi modellerini özellikle bu vergi diliminde kalacak şekilde konumlandırmaktadır.

160 KW ÜSTÜ VE LÜKS SEGMENT ELEKTRİKLİ ARAÇ VERGİ ORANLARI KAÇTIR?

Motor gücü 160 kW ve üzeri olan elektrikli otomobiller genellikle performans veya lüks segment araçları kapsar.

Bu araçlarda uygulanan ÖTV oranları:

Matrah 1.650.000 TL’ye kadar: %65

Matrah 1.650.000 TL üzeri: %75

Bu nedenle yüksek performanslı elektrikli otomobillerde vergi yükü oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

YENİ ÇIKAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ AVANTAJI VAR MI?

Son yıllarda piyasaya sürülen birçok yeni elektrikli model, özellikle 160 kW güç sınırının altında kalacak şekilde tasarlanmaktadır.

Bu strateji sayesinde araçlar:

En düşük ÖTV diliminde yer alabilir

Daha rekabetçi satış fiyatları sunabilir

Ayrıca bazı yerli üretim araçlar için uygulanan vergi politikaları da dolaylı fiyat avantajları yaratabilmektedir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ MUAFİYETİ MÜMKÜN MÜ?

Elektrikli araçların çevre dostu yapısı, bazı kullanıcıların bu araçların vergiden tamamen muaf olduğu düşüncesine kapılmasına neden olabiliyor. Ancak Türkiye’de elektrikli araçlar için genel bir vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

2026 yılı itibarıyla elektrikli otomobiller için:

MTV uygulanmaktadır

ÖTV uygulanmaktadır

Ancak bazı özel durumlarda istisnalar mümkündür.

En önemli istisna grubu engelli bireylerdir. Mevzuata göre engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişilerin adlarına kayıtlı araçları Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf tutulmaktadır.