FIFA'nın 4 yılda bir düzenlediği Dünya Kupası futbolseverler tarafından merak edilmekte. 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası futbolseverlerin heyecanla izleyip takip ettiği organizasyonlardan bir tanesidir. Peki, 2026 dünya kupası nerede yapılacak? 2026 Dünya Kupası ne zaman?

2026 Dünya Kupası nerede? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın 18 Aralık tarihinde gerçekleşmesinin ardından 4 sene sonra tekrarı düzenlenecek. Sporseverler ise heyecanla Dünya Kupası'nı bekliyor. Peki, 2026 dünya kupası nerede yapılacak? 2026 Dünya Kupası ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olmuştur.

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım, Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak. Yine oynanan birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından, 18 Aralık, Pazar günü TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan büyük şovların yer alacağı final maçı ile sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası açılış töreni ve maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

22.si düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupası 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek.