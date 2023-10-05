32 ülke şimdiden 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda 2026 dünya kupası nerede oynanacak? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, 2026 dünya kupası nerede oynanacak? 2026 dünya kupası hangi ülkede yapılacak?

2026 dünya kupası nerede oynanacak? Sorusu, dünya kupasına dair en çok merak edilmekte olan konular arasında bulunuyor ve futbolseverler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. 2026 Dünya Kupası 3 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Haziran 2022'de FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı. Peki, 2026 dünya kupası nerede oynanacak? 2026 dünya kupası hangi ülkede yapılacak?

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası ile birlikte ilk defa bir Dünya Kupası 3 farklı ülkede düzenlenmiş olacak. Bu ülkeler Kanada, Amer ika Birleşik Devletleri ve Meksika oldu. FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE OLACAK?

2026 Dünya Kupası, Dünya Kupası tarihinin 23. turnuvası olacak ve ilk defa 48 ülke turnuvada yer alabilecek. 16 grupta 3 ülke yer alacak ve grubunu ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler son 32'ye kalacak. Haziran 2022'de FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı. Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı. Dünya Kupası'na katılım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasından turnuvaya katılım sayısı değişmedi.