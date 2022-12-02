2022 Dünya Kupası devam ederken 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında 2026 Dünya Kupası nerede? 2026 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası nerede olacak? sorularına yanıt arıyor.

4 yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası futbolseverlerin heyecanla izleyip takip ettiği organizasyonlardan bir tanesidir. 2022 yılında Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nın bir sonraki olanı merak edilmekte. 2026 Dünya Kupası nerede? sorusu şimdiden araştırılmakta. Peki, 2026 Dünya Kupası nerede? 2026 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası nerede olacak?

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olmuştur.

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım, Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak. Yine oynanan birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından, 18 Aralık, Pazar günü TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan büyük şovların yer alacağı final maçı ile sona erecek.