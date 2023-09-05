2026 DÜNYA KUPASI NEREDE? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak, Türkiye katılacak mı?

2022 Dünya Kupası geride kalırken Katar'da yer alamayan 32 ülke şimdiden 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarına başladı. 2026 Dünya Kupası'nın nerede yapılacağı ise belli oldu. Tarihler henüz netleşmese de 2026 Dünya Kupası ile ilgili detaylar belli oluyor. Peki, 2026 Dünya kupası nerede? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak, Türkiye katılacak mı? İşte detaylar…

2026 Dünya Kupası 3 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Haziran 2022'de FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı. Peki, 2026 Dünya kupası nerede? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak, Türkiye katılacak mı? İşte detaylar…

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE?

Katar'da gerçekleştirilen dünya kupasında yer almayan 32 ülke 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarına başladı. 2026 Dünya Kupası ile birlikte ilk defa bir Dünya Kupası 3 farklı ülkede düzenlenmiş olacak. Bu ülkeler Kanada, Amer ika Birleşik Devletleri ve Meksika oldu. FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE OLACAK, TÜRKİYE KATILACAK MI?

2026 Dünya Kupası, Dünya Kupası tarihinin 23. turnuvası olacak ve ilk defa 48 ülke turnuvada yer alabilecek. 16 grupta 3 ülke yer alacak ve grubunu ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler son 32'ye kalacak. Haziran 2022'de FIFA, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 16 stadyumun kullanılacağını açıkladı. Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı. Dünya Kupası'na katılım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasından turnuvaya katılım sayısı değişmedi.

2026 Dünya Kupası Stadyumları

Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu

Boston – Gillette Stadyumu

Dallas – AT&T Stadyumu

Guadalajara – Akron Stadyumu

Houston – NRG Stadyumu

Kansas City – Arrowhead Stadyumu

Los Angeles – SoFi Stadyumu

Mexico City – Azteca Stadyumu

Miami – Hard Rock Stadyumu

Monterrey – BBVA Stadyumu

New York/New Jersey – MetLife Stadyumu

Philadelphia – Lincoln Financial Field Stadyumu

San Francisco – Levi's Stadyumu

Seattle – Lumen Field Stadyumu

Toronto – BMO Field Stadyumu

Vancouver – BC Place Stadyumu