Dünya kupası heyecanı devam ederken futbolseverler tarafından 2026 Dünya kupası ne zaman, nerede yapılacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. 2026 Dünya kupası hangi ülkede yapılacak? Sorusu ile birlikte araştırılan 2026 dünya kupası merak konusu oldu. Peki, 2026 Dünya kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2026 Dünya kupası hangi ülkede yapılacak?

FIFA 2022 Dünya kupasının Katar'da düzenlenmesinin ardından vatandaşlar 2026 Dünya kupası ne zaman, nerede yapılacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Dünya Kupası devam ederken 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak merak ediliyor. Peki, 2026 Dünya kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2026 Dünya kupası hangi ülkede yapılacak?

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olmuştur.

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

2026 Dünya Kupası Ev Sahibi Ülkeleri:

- Kanada

- ABD

- Meksika

Turnuva Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek.