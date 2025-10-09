2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler TAM LİSTE!
11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası, bu kez futbolseverlere alışılmışın dışında bir deneyim sunacak. İşte, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler!
1998'den beri 32 takımla gerçekleştirilen turnuva, bu defa 48 ülkenin katılımıyla daha geniş bir formatta oynanacak. Bu yenilik, hem kıtalar arasındaki rekabetin seviyesini yükseltecek hem de daha fazla ülkenin futbol sahnesinde yer almasına olanak tanıyacak.
2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER
FIFA'nın duyurusuna göre, turnuvaya katılmayı garantileyen ülkeler şöyle sıralandı:
ABD (ev sahibi)
Kanada (ev sahibi)
Meksika (ev sahibi)
Japonya
Yeni Zelanda
İran
Arjantin
Özbekistan
Güney Kore
Ürdün
Avustralya
Brezilya
Ekvador
Uruguay
Kolombiya
Paraguay
Fas
Tunus
Gana
Mısır
Cezayir