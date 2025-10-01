2026 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarihi belli oldu mu? Hac kura çekimi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, kura çekimi tarihini ve sürece dair detayları merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak resmi kura takvimi, başvuru koşulları ve kontenjan bilgileri yakından takip ediliyor. Hac kuraları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına ilişkin Hac kura çekim tarihini şu an için duyurmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında, kura işlemlerinin genellikle yılın son çeyreğinde, özellikle Ekim sonu ile Kasım ayı başlarında yapıldığı dikkat çekiyor. 2025 yılı Hac kura çekimi de bu zaman diliminde gerçekleştirilmişti. Bu nedenle, 2026 Hac kura tarihinin de benzer şekilde sonbahar aylarında açıklanması ve kura işlemlerinin bu dönemde yapılması öngörülüyor.

HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Hacı adayları ve yakınları, sonuçları anlık olarak ekran başından takip edebilecek. Bu uygulama sayesinde hem süreç şeffaf şekilde yürütülecek hem de adaylar kura heyecanına doğrudan tanıklık edebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen hacı adaylarının, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek. E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, en yakın PTT şubelerinden şifre temin edebilecek.

Ayrıca, kurada hak kazanan vatandaşlara bilgilendirme SMS yoluyla da gönderilecek. Bu sayede adaylar, hem dijital platformlardan hem de cep telefonları aracılığıyla sonuçlara kolayca ulaşabilecek.

ESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ NEREDEN ALACAK?

Hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Hac Kesin Kayıt Belgesi"ni temin edebilecek. Bu belge, kayıt sürecinin ilk adımını oluşturacak. Adaylar, aldıkları belge ile isterlerse il müftülüklerine başvurarak, isterlerse yetkili acenteler aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu aşamada belirlenen kayıt süresine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

2026 HAC DÖNEMİ NE ZAMAN?

2026 Hac dönemiyle ilgili kesin tarihler henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak her yıl Hac ibadeti, hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. günü başlayıp Kurban Bayramı'nın üçüncü günü tamamlanmaktadır. Miladi takvime göre ise bu tarihler her yıl değişiklik gösterir.

2026 yılında Zilhicce ayının, yaklaşık olarak 24 Mayıs 2026 civarında başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, Hac ibadeti de Mayıs sonu – Haziran başı arasında gerçekleşecek. Net tarihler, Suudi Arabistan'ın ay takvimine göre yapacağı hilal gözlemi ve resmi duyurular sonrasında kesinleşecektir.

Diyanet, Hac organizasyon takvimini ve kesin hareket tarihlerini genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından paylaşmaktadır. Gelişmeleri yakından takip etmek faydalı olacaktır.