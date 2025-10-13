2026 asgari ücret ne kadar olacak sorusu, milyonlarca çalışanın ve işverenin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Enflasyon, döviz kuru ve yaşam maliyetlerindeki artışlar, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranının ne olacağına dair beklentileri güçlendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaklaşan toplantıları öncesinde, olası zam senaryoları şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yüzde 10, 20, 30, 40 artarsa ne kadar olur?Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zam oranının detayları haberimizde!

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılının asgari ücret düzeyi, enflasyon beklentileri, döviz kuru aşamaları, sosyal güvenlik yükleri ve ekonomik büyüme performansı gibi değişkenlerin etkisiyle belirlenmeye çalışılacak. Mevcut durumda 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak yürürlükte. Bu başlangıç düzeyi, 2026 için zammın hangi katsayılarla değerlendirileceğini anlamak açısından kritik referans noktası oluşturuyor.

Yapılan piyasa analizleri ve kurum projeksiyonları, genelde %15 ila %30 bandında bir artış beklentisine işaret ediyor. Ancak sizin sunduğunuz gibi %28,5, %30, %35, %40 ya da %50 senaryoları da olasılıklar arasında yer alıyor. Özetle, 2026 net asgari ücretin 25.000 – 33.000 TL aralığında seyretmesi beklenebilir. Elbette nihai rakam, yıl sonu ekonomik göstergelere bağlı olarak değişecektir.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10, 20, 30, 40 ARTARSA NE KADAR OLUR?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL düzeyinde olduğu durumda, olası zam oranlarına göre ücretler şu şekilde değişebilir:

%10 zam ile net ücret yaklaşık 24.300 TL civarına çıkar.

%20 zam ile net ücret yaklaşık 26.500 TL olur.

%30 zam ile net ücret yaklaşık 28.700 TL seviyesine ulaşır.

%40 zam ile net ücret yaklaşık 31.000 TL bandına yükselmiş olur.

Bu öngörüler, vergi, prim ve kesinti oranlarının sabit kaldığı varsayımıyla yapılmıştır; gerçek rakamlar bu parametrelere göre fark gösterebilir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci, geleneksel olarak Aralık ayında Atılan adımlar üzerinden yürütülür. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı içinde bir dizi toplantı gerçekleştirir. Komisyon üyeleri işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Bu toplantılarda ekonomik veriler, enflasyon rakamları, ücret yapısı ve geçim koşulları birlikte değerlendirilir.

Dolayısıyla 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için ilgili komisyon üyesi tarafların Aralık ayında bir araya gelmesi beklenir. Toplantıların kesin günü resmi takvim açıklandığında ilan edilir.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücret görüşmeleri her yıl Aralık ayının başlarında başlar. Komisyon, ilk toplantı ile süreci resmen açar; takip eden toplantılarda işçi ve işveren taraflarının talepleri, ekonomik veriler ışığında tartışılır.

2026 için de benzer takvim izlenecektir; yani Aralık ayı başında görüşmeler başlayacak, Aralık'ta bir dizi toplantı yapılacak ve karar yıl bitmeden ilan edilecektir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK'TA MI, ŞUBAT'TA MI GEÇERLİ OLACAK?

Yeni asgari ücret kararı genellikle 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girer. Komisyon Aralık'ta kararını verdikten sonra, yeni rakam yılbaşından itibaren geçerli sayılır.

Pratikte, maaşlar ay sonunda ödendiği için çalışanlara zamlı ilk ücretler Ocak ayı sonunda ödenir. Bu yüzden zam "Ocak ayı itibarıyla" uygulanmış sayılır. Öte yandan, Şubat ayında yürürlüğe girme durumu olağan değildir ve istisnai haller dışında uygulanmaz.