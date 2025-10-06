2026 yılı asgari ücret belirleme süreci için görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Geçen yıl, 2025 yılı asgari ücreti belirleme sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları Aralık ayında gerçekleşmişti. Bu yıl da benzer şekilde görüşmelerin Aralık ayının ilk yarısında başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

2026 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre, 2025 yılında asgari ücret yüzde 30 oranında artırılmış, brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmişti. Bu artış, o dönemdeki gerçekleşen yüzde 44,38'lik enflasyonun altında, ancak Merkez Bankası'nın 2025 yılı için öngördüğü yüzde 21'lik enflasyon tahmininin üzerinde kalmıştı.

Geçtiğimiz yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılı için yüzde 20 oranında zam öngörüyor. Morgan Stanley ise bu oranı yüzde 20 ila 25 aralığında değerlendiriyor. Buna göre;

• Zam oranı %20 olursa brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL olacak.

• Zam oranı %25 olursa brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL seviyesine yükselecek.

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYACAK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2026 yılı asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ'in bu yılki görüşmelere katılmayacağını ve HAK-İŞ'in de aynı kararı aldığını duyurdu. Arslan, "TÜRK-İŞ ile yeniden görüştük, katılmayacaklarını teyit ettiler. Biz de katılmayacağımızı ilettik. Bu durum hem işçiler hem de hükümet açısından bir kaosa yol açabilir. O zaman TİSK ve hükümet, asgari ücreti birlikte belirleyecek." ifadelerini kullandı.