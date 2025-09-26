Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, 2025 TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda başlayacak olan 250 bin konutluk kampanyayla evi olmayan vatandaşların ev sahibi olabileceğini açıkladı. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? 2025 TOKİ sosyal konut başvuru detayları haberimizde...

2025 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025 TOKİ sosyal konut başvuruları henüz başlamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre yıl sonunda 81 ili kapsayan büyük çaplı sosyal konut kampanyası çerçevesinde başvuruların alınması bekleniyor. Şu anda e-Devlet başvuru ekranı açılmış değil; resmi duyurular yakından takip edilmeli.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projelerine başvuru süreci genellikle şu adımları içerir:

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru: TOKİ konut veya iş yeri başvurusu, e-Devlet üzerinden "TOKİ Konut / İş Yeri Başvurusu" hizmetiyle yapılır.

Başvuru formu doldurma: Gerekli bilgiler (kimlik, adres, gelir durumu vb.) eksiksiz şekilde girilir.

Gerekli belgelerin sunulması: Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir beyanı gibi evraklar istenebilir.

Kura ile hak sahibi belirleme: Başvuru süresi tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenir; projeye göre özel kontenjanlar da kullanıma girer.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden yapılacak. TOKİ resmi internet sitesi ile birlikte e-Devlet platformunda "TOKİ Konut / İş Yeri Başvuru" servisi aracılığıyla işlemler gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı açıldığında, e-Devlet'teki TOKİ sayfası veya doğrudan TOKİ hizmetleri bölümünden erişim sağlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kesin şartlar henüz resmi olarak ilan edilmemiş olsa da, önceki TOKİ sosyal konut projeleri ve güncel beklentiler doğrultusunda olası şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvurulan il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

Başvuru sahibinin, eşi ve çocuklarının hususuyla birlikte tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması.

Hane halkı gelir durumunun belirlenen üst sınırı aşmaması.

Ek olarak, proje kapsamında özel kontenjanlar da olacak:

Genç başvuruculara özel % 20 kontenjan ayrılması planlanıyor.

3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan.

Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve depremzedeler için özel kotaların düşünülmesi bekleniyor.

Bu şartlar kesin olmayıp resmi ilanla değişebilir; belirlenen şartlar açıklandığında güncelleme gerekir.

2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Yeni sosyal konut kampanyası 81 il genelinde uygulanacak. Şimdiden ihaleye çıkan 165.055 sosyal konut projesinin büyük kısmı büyükşehirlerde yer alacak şekilde planlanmış durumda.

Bazı iller ve ilçeler ile planlanan konut sayıları:

İstanbul — Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48.416 konut.

Ankara — Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13.646 konut.

İzmir — Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11.325 konut.

Diğer büyükşehirlerde de Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli (örneğin Dilovası ilçesi için 1.150 konut) gibi iller projede yer alacak. Ayrıca projede, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçelerde en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla ilçelerde en az 500 konut yapılması planlanıyor.

Bu dağılım, hem büyükşehirleri hem de küçük ilçe yerleşimlerini kapsayacak şekilde dengelenmiş görünüyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

"250 bin sosyal konut" bütçeli proje kamuoyunda sıkça dile getirilen başlık. Bu proje kapsamında başvuru süreci henüz başlamamış durumda; e-Devlet başvuru ekranı açılmadı. Projenin detaylarının yıl sonunda Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılması bekleniyor.

Şartlar büyük olasılıkla önceki başvurularda uygulanan kriterlere (TC vatandaşı olmak, 18 yaş, ikamet süresi, konut sahibi olmama şartı, gelir sınırı) benzer olacak. Projede özel kontenjan mekanizmaları olacak: gençlere % 20 kontenjan, 3 çocuk ve üzeri aileler için ayrı kota, şehit/gazi/emekli/engelli/depremzede gruplar için özel ayrımlar planlanıyor.

Bu proje, "bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyası" hedefiyle lanse ediliyor ve 81 ile yayılacağı belirtiliyor.