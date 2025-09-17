2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman, bugün mü başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve uzay teknolojilerinde her geçen gün daha da söz sahibi olan Türkiye, 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST İstanbul ile bir araya getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen festival, bu yıl bir kez daha Atatürk Havalimanı'nda kapılarını milyonlara açıyor. Etkinlik; yenilikçi yarışmalar, etkileyici hava gösterileri, yapay zekâ atölyeleri ve geleceği şekillendirecek projelerle dopdolu bir programa sahip. Peki, 2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman, bugün mü başlıyor? Ziyaretçiler festivale nasıl kayıt olabilir? Ulaşım nasıl sağlanacak? Tüm sorularınızın cevapları haberimizde…

2025 TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve inovasyon festivali olan TEKNOFEST 2025, bu yıl 17 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. 21 Eylül Pazar günü sona erecek olan etkinlik, toplamda 5 gün sürecek.

Festival süresince ziyaretçiler; havacılık, uzay, robotik, yapay zekâ ve sürdürülebilir enerji gibi birçok farklı alanda yarışmalara tanık olacak. 54 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç girişimcilere ve öğrencilere ilham kaynağı olacak.

TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST İstanbul 2025, 21 Eylül 2025 Pazar günü sona erecek. Bu tarihe kadar Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte ; hem profesyoneller hem de teknolojiye ilgi duyan her yaştan katılımcı, interaktif deneyimler yaşama fırsatı bulacak.

Final günü, yarışma sonuçlarının açıklanması, ödül törenleri ve özel hava gösterileri ile taçlandırılacak. Katılımcılar, final etkinliklerinde sürpriz konuklar ve ileri teknoloji sunumlarıyla karşılaşacak.

TEKNOFEST BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

Eğer bu yazıyı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü okuyorsanız, evet: TEKNOFEST bugün başlıyor! Etkinliğin ilk günü, sabah saatlerinde yapılacak resmi açılış töreniyle start alacak. Açılışta; Sanayi ve Teknoloji Bakanı, T3 Vakfı yöneticileri ve birçok önemli isim konuşmalar yapacak.

İlk günden itibaren yarışmalar, atölye çalışmaları, teknoloji sergileri ve hava gösterileri ziyaretçilere sunulacak. Özellikle sabah erken saatlerde alana ulaşmanız, yoğun kalabalıktan etkilenmeden deneyim yaşamanız açısından önerilir.

TEKNOFEST'E NASIL KAYIT OLUNUR?

TEKNOFEST İstanbul'a katılmak tamamen ücretsizdir; ancak giriş yapabilmek için çevrim içi kayıt zorunludur. Kayıt işlemleri oldukça basittir:

www.teknofest.org adresine girin.

adresine girin. "Ziyaretçi Kayıt" bölümünü seçin.

T.C. kimlik numaranız ve kişisel bilgilerinizi girerek formu doldurun.

Onay e-postanızı aldıktan sonra QR kodlu giriş belgenizle alana gidebilirsiniz.

Ziyaretçi kaydı yapmadan alana giriş mümkün olmayacağından, özellikle hafta sonu gelmeyi planlayanlar için erken kayıt yaptırmak büyük önem taşıyor.

TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?

2025 TEKNOFEST'in adresi yine değişmedi: İstanbul Atatürk Havalimanı. İstanbul'un sembolik noktalarından biri olan bu alan, geniş ve açık yapısıyla milyonlarca kişiye aynı anda ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Festival alanı, farklı yarışma bölgeleri, teknoloji çadırları, sahne ve amfi alanları ile bölümlere ayrılacak. Her bir alanda, farklı temalarda etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca ziyaretçiler için yiyecek-içecek alanları, dinlenme noktaları ve çocuk atölyeleri de yer alacak.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Festival alanı olan Atatürk Havalimanı, toplu taşıma açısından oldukça erişilebilir bir noktada bulunuyor. İşte ulaşım alternatifleri:

Metro ile Ulaşım

En hızlı ve doğrudan ulaşım yolu, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı. Metro, Yenikapı'dan kalkıp doğrudan havalimanı terminaline ulaşıyor. Festival süresince sefer aralıkları 6 dakikaya kadar düşürülecek.

Marmaray ile Ulaşım

Marmaray'ı tercih edenler için en yakın durak Yeşilyurt İstasyonu. Bu istasyondan kalkan İETT ring otobüsleri, ziyaretçileri doğrudan festival alanına taşıyacak.

Metrobüs ile Ulaşım

Metrobüs kullanıcıları, Söğütlüçeşme - Avcılar hattı üzerindeki Ataköy - Şirinevler durağında inerek M1A metro hattına geçiş yapabilir.

Özel Araç ile Ulaşım

Festival alanında sınırlı sayıda otopark alanı bulunuyor. Trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden toplu taşıma tercih edilmesi öneriliyor. Özel araçla gelenler için İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan güzergah haritaları festival öncesi paylaşılacak.