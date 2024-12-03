2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL?
Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 5 aydaki enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Peki, 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL?
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL?
TEKNİSYEN NEDİR?
Teknisyen, ilgili okullardan mezun olup teknisyen unvanını alan kişidir. Birçok farklı alanda teknisyen bulunabilmektedir.
Teknisyen türleri:
Sağlık Bakım Teknisyeni
Uçak bakım teknisyeni
Eczane teknisyeni
Tiyatro teknisyeni
Okul bilimi teknisyeni
Mühendislik teknisyeni
Laboratuvar teknisyeni
Elektronik teknisyeni
Havacılık operasyonları teknisyeni
Acil tıp teknisyeni
Mühimmat teknisyeni
Kaporta teknisyeni
Otomasyon teknisyeni
Diş teknisyeni
Elektrik teknisyeni
Aydınlatma teknisyeni
Sınırlı radyoloji teknisyeni
Hat çalışanı2025 TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:
• Şube müdürü - 65.651 TL
• Memur - 45.062 TL
• Uzman öğretmen - 58.035 TL
• Öğretmen - 52.366 TL
• Başkomiser - 64.405 TL
• Polis memuru - 58.308 TL
• Uzman doktor - 108.010 TL
• Hemşire - 52.891 TL
• Mühendis - 66.972 TL
• Teknisyen - 46.713 TL
• Profesör - 95.361 TL
• Araştırma görevlisi - 63.196 TL
• Vaiz - 54.738 TL
• Avukat - 62.958 TL