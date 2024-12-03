2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL?

TEKNİSYEN NEDİR?

Teknisyen, ilgili okullardan mezun olup teknisyen unvanını alan kişidir. Birçok farklı alanda teknisyen bulunabilmektedir.

Teknisyen türleri:

Sağlık Bakım Teknisyeni

Uçak bakım teknisyeni

Eczane teknisyeni

Tiyatro teknisyeni

Okul bilimi teknisyeni

Mühendislik teknisyeni

Laboratuvar teknisyeni

Elektronik teknisyeni

Havacılık operasyonları teknisyeni

Acil tıp teknisyeni

Mühimmat teknisyeni

Kaporta teknisyeni

Otomasyon teknisyeni

Diş teknisyeni

Elektrik teknisyeni

Aydınlatma teknisyeni

Sınırlı radyoloji teknisyeni

Hat çalışanı

5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:

• Şube müdürü - 65.651 TL

• Memur - 45.062 TL

• Uzman öğretmen - 58.035 TL

• Öğretmen - 52.366 TL

• Başkomiser - 64.405 TL

• Polis memuru - 58.308 TL

• Uzman doktor - 108.010 TL

• Hemşire - 52.891 TL

• Mühendis - 66.972 TL

• Teknisyen - 46.713 TL

• Profesör - 95.361 TL

• Araştırma görevlisi - 63.196 TL

• Vaiz - 54.738 TL

• Avukat - 62.958 TL