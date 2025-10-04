2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirdiği işçi alımı başvuruları büyük ilgi görüyor. Başvuru süreci, şartlar ve hangi platformlar üzerinden yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımına dair detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı, kılavuzun ÖSYM'ye teslim edildiğini açıkladı. Kılavuzun Eylül sonu veya Ekim başında yayınlanması bekleniyor. Bu yüzden adayların güncel ve resmi duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Bakan Kemal Memişoğlu, başvuru sürecinin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Bu nedenle, adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını ve yayımlanacak kılavuzu yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLAR VE BRANŞLAR VAR?

Toplamda 15.247 sözleşmeli personel alımı planlanıyor. Kadro ve branşlar arasında avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, gerontolog, hemşire, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), klinik psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, mimar, diğer teknik hizmet personeli, mühendis ile çeşitli sağlık teknikerleri ve teknisyenleri, destek personeli (şoför), tekniker ve teknisyen pozisyonları yer alıyor.

Eğitim seviyelerine göre dağılım ise şu şekilde: Ortaöğretim mezunları için 1.297 kişi, ön lisans mezunları için 6.339 kişi ve lisans mezunları için 7.611 kişi alınacak. Bu kadrolar, farklı eğitim düzeylerine sahip adayların başvurularına uygun şekilde düzenlendi.

Ayrıca toplam personel alımı hedefi 18.000 kişi olarak belirlenmiş olup, buna göre 15.247 sözleşmeli personelin yanı sıra 2.753 sürekli işçi alımı da yapılacak. Sürekli işçi ilanları ise İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, personel alım süreci Ekim ayında başlayacak. Bazı haberlerde 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerin yapılacağı belirtilse de, bu tarihler henüz ÖSYM'nin resmi kaynaklarında doğrulanmadı çünkü tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle en güncel ve güvenilir bilgi için adayların ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci şu adımları içerecek:

Tercih Kılavuzunun İncelenmesi

Kılavuzda, her kadro için aranan özel şartlar, KPSS puan türü, il bazlı kontenjanlar, il tercihi kuralları ve tercih kuralları detaylı şekilde yer alacak.

ÖSYM AİS Sistemi Üzerinden Başvuru

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini bireysel olarak yapacaklar.

Tercih Süresi ve Saatleri

Başvuru süresi kılavuzda belirtilen tarihler arasında başlayacak ve sona erecek. Örneğin, önceki KPSS-2025/4 tercih süreci 2 Mayıs'ta başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti. Yeni tarihler kılavuzda netleşecek.

Tercih Ücreti (Varsa)

Önceki dönemlerde tercih işlemleri için belirli bir ücret alınmıştı. Yeni dönemde ücretin olup olmayacağı kılavuzda netleşecek.

Posta veya Elden Tercih Gönderilmemesi

Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda ÖSYM sistemi üzerinden yapılacak. El ile ya da posta ile gönderilen tercihler geçersiz sayılacak.

Yerleştirme ve Atama

Tercihler tamamlandıktan sonra ÖSYM, adayları puan, başarı sırası ve kadro-kontenjana göre yerleştirecek; atama süreci resmi duyurularla ilan edilecek.