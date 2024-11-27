2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Pasaport ücretleri, Türkiye'de her yıl yeniden değerleme oranına göre düzenleniyor. 2024 yılı için belirlenen artış oranlarına göre, 2025'te de pasaport harçlarında bir artış bekleniyor. Bu artış, vatandaşların pasaport çıkarma maliyetlerini yeniden hesaplamasına neden oluyor. 2025 pasaport ücretleri, seyahat masraflarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Peki, 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)

- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)

- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)

- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)

- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)