2025 okullar ne zaman açılacak sorusu, yaz tatilinin ortasında hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça soruluyor. Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım devam ederken, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusu da gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu.

2025 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusu, özellikle okul alışverişi ve hazırlıklarını yapmak isteyen velilerin gündeminde. Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken, 2025 okullar ne zaman açılacak sorusu da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte MEB'in duyurduğu yeni dönem başlangıç tarihi ve kalan süre…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla tüm sınıflar için ders zili yeniden çalacak. 2025 okullar ne zaman açılacak sorusu böylece resmiyet kazanmış oldu.

2025 OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugünün tarihi 7 Ağustos 2025 olduğuna göre, 2025 okulların açılmasına tam olarak 32 gün kaldı.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası uygulaması da bu yıl devam edecek. Uyum eğitimi programı kapsamında minik öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında okula erken başlayacak. Böylece çocuklar için okula adaptasyon süreci daha sağlıklı şekilde ilerleyecek.

