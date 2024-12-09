2025 OCAK ÖĞRETMEN ZAMLARI! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon rakamları, maaş zammını büyük ölçüde şekillendirdi. 2025 yılında memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenecek. Bu kapsamda öğretmen maaşlarına da ciddi bir artış yapılması bekleniyor. Memur maaşlarına Ocak 2025'te uygulanacak zam oranı, 5 aylık enflasyon farkı ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Temmuz-Kasım dönemi için enflasyon oranı belirlenmiş durumda. Memurların maaşlarına yapılacak zam oranını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan 5 aylık enflasyon farkı, şu an için (örnek: %19,2) olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşme zammına eklenecek ve maaşlarda ciddi bir artış sağlayacak.

2025 ÖĞRETMEN ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme gereği belirlenen %15'lik zam oranı ile enflasyon farkı oranının toplamından oluşacak. Şu anki verilere göre, toplam zam oranının %34,2 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ancak Aralık 2024 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu oran daha da netleşecek.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış yaşanacak. Şu an için netleşen tahminlere göre, ek ders ücretleri %34 oranında artırılacak. Bu artışla birlikte, öğretmenlerin 1 saatlik ek ders ücreti (örnek: 65 TL'den → 87 TL'ye) yükselecek.