2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL?

Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 5 aydaki enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Peki, 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL?

2025 MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon verilerine göre 2025 Ocak ayında mühendis maaşı 66 bin 972 TL olacak.

5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:

• Şube müdürü - 65.651 TL

• Memur - 45.062 TL

• Uzman öğretmen - 58.035 TL

• Öğretmen - 52.366 TL

• Başkomiser - 64.405 TL

• Polis memuru - 58.308 TL

• Uzman doktor - 108.010 TL

• Hemşire - 52.891 TL

• Mühendis - 66.972 TL

• Teknisyen - 46.713 TL

• Profesör - 95.361 TL

• Araştırma görevlisi - 63.196 TL

• Vaiz - 54.738 TL

• Avukat - 62.958 TL

MÜHENDİS NEDİR?

Mühendislik, köprüler, tüneller, yollar, araçlar ve binalar dahil olmak üzere makineler, yapılar ve diğer öğeleri tasarlamak ve inşa etmek için bilimsel ilkelerin kullanılmasıdır. Mühendislik disiplini, her biri uygulamalı matematik, uygulamalı bilim ve uygulama türlerinin belirli alanlarına özel vurgu yapan, geniş bir yelpazede uzmanlaşmış mühendislik alanları'nı kapsar.

Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi teknisyen ve ustaların uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Demir yolları inşaat mühendisi Arthur Mellen Wellington'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır."