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2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu?

2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu?
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2025 yılında milyonlarca memurun maaşına yapılacak zam oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle belirlendi. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme, en düşük memur maaşıyla birlikte mühendis ve zabıta maaşlarını da kapsayacak.

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle belirlendi. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme, en düşük memur maaşıyla birlikte mühendis ve zabıta maaşlarını da kapsayacak ve yeni maaş rakamlarını ortaya koyacak.

2025 MÜHENDİS MAAŞI KAÇ TL OLDU?

İşte 2025 maaşları:

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

• Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433

2025 (Ocak-Haziran) - 52.935

• Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784

2025 (Ocak-Haziran) - 64.481

• Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.938

• Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL

• Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL

• Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL

• Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL

• Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL

• Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL

• Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL

• Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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