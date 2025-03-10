2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Adaylar, "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "MSÜ 2025 sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

MSÜ SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden MSÜ sınav sonuçları sorgulanabilecek. Adayların, sonuçlara erişmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek.

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Adayların, sisteme giriş yaparken T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Şifresini unutan adaylar, e-Devlet üzerinden ya da ÖSYM bürolarından yeni şifre alabilirler.

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar için fiziki yeterlilik testi (FYT), kişilik değerlendirme testi ve mülakat süreçleri başlayacak. Özellikle MSÜ mülakatları için adayların hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.