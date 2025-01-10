2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 başvuru işlemleri, Ocak 2025'in başında başladı ve devam ediyor. Üniversitede eğitim almak isteyen adaylar, başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları merak ederken, özellikle son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. MSÜ 2025 başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2025-MSÜ NE ZAMAN?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 2 Ocak'ta başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru günü kapsamında ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayabilir ve sınav ücretlerini ödeyebilirler. MSÜ sınavı ise 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirler.

MSÜ BAŞVURU EKRANI (LİNK)