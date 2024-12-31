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2025 Milli Piyango kime çıktı, adı ne, piyango hangi bayiye vurdu?

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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye 600 milyon TL olurken, vatandaşlar bilet fiyatlarını merak ediyor. Şansını denemek ve büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, bilet fiyatlarına dair bilgi arayışında. 2025 Milli Piyango kime çıktı, adı ne, piyango hangi bayiye vurdu?

Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango bilet fiyatları, büyük ikramiye 600 milyon TL olacağı açıklandı. Çekilişe katılmak ve şansını denemek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını merakla bekliyor. Çekiliş için geri sayım başladı. 2025 Milli Piyango kime çıktı, adı ne, piyango hangi bayiye vurdu?

2025 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ TL?

31 Aralık 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2024 itibarı ile satın alabilirsin.

Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2025 Milli Piyango kime çıktı, adı ne, piyango hangi bayiye vurdu?

600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

2025 MİLLİ PİYANGO KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş henüz başlamadı.

2025 Milli Piyango kime çıktı, adı ne, piyango hangi bayiye vurdu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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